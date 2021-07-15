Женщина-водитель нарушила правила проезда железнодорожного переезда.

Смертельное ДТП с поездом произошло в селе Панчишины Львовского района. В результате аварии погибла 37-летняя женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Сообщение о столкновении грузового поезда и автомобиля Daewoo Nexia поступило спасателям 15 июля в 07:56. В результате ДТП погибла 37-летняя женщина, которая была за рулем авто. В машине она была одна.

Прибывшие на место аварии спасатели выключили аккумулятор и газовую установку, после чего деблокировали тело погибшей.

В пресс-службе полиции области сообщили, что погибшая - местная жительница. Она нарушила правила проезда железнодорожных переездов.

"В частности — не выполнила требования соответствующих дорожных знаков и проигнорировала предупредительные сигналы, вследствие чего произошло столкновение с тепловозом", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Святошинском районе Киева на улице Бударина произошло смертельное ДТП. Правоохранители предварительно установили, что водитель иномарки "Хонда" не справился с управлением и столкнулся с мопедом, который двигался впереди и от удара въехал в грузовую машину. В результате женщину, которая управляла мопедом, зажало между двумя транспортными средствами. От полученных травм потерпевшая, 1977 года рождения, скончалась на месте.

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Автор: Анастасия Горбачева