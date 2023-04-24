У подозреваемого наблюдаются признаки психических расстройств.

Церковь УПЦ МП в селе Милиево Черновицкой области поджег монах УПЦ МП Евгений Ткачук. Об этом УНИАН стало известно от представителей силовых структур.

У подозреваемого наблюдаются признаки психических расстройств, и он дважды привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Ткачука задержали в центре села Милиево возле торгово-гостиничного комплекса "Монарх", который он тоже поджег. У подозреваемого была сумка с деньгами в сумме около 3,5 тысяч грн, которые он украл в церкви и комплексе. По словам злоумышленника, поджог был совершен с целью сокрытия кражи.

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Поджог церкви УПЦ МП в селе Милиево

В ночь на понедельник, 24 апреля 2023 года, в селе Милиево Черновицкой области подожгли церковь УПЦ МП. Полиция сообщала о задержании 34-летнего мужчины. Им оказался житель села Испас.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

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