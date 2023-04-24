Сейчас полицейские выясняют, зачем мужчина поджег церковь.

В ночь на 24 апреля из-за подпала возник пожар в помещении церкви УПЦ МП в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области.

Как сообщили в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП, этой ночью "сожгли один из красивейших храмов Вижницкого района, храм Иова Почаевского в селе Милиево, что на Буковине. Подожгли храм профессионально, без шансов на спасение".

При этом в полиции Черновицкой области сообщили, что подозреваемого в поджоге церкви оперативно задержали. Им оказался 34-летний житель села Испас. С мужчиной проводят первоочередные следственные действия и выясняют мотивы его поступка.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Деятельность УПЦ МП в Украине

После нового года в Украине активно взялись искоренять УПЦ МП, которая оккупировала главные украинские святыни. Сейчас мосоквских попов пытаются выселить в Киево-Печерской лавры. На очереди Почаевская лавра. В частности, Министерством культуры и информационной политики уже создана комиссия, которая проверяет использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры.

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