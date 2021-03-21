Двоих несовершеннолетних в тяжелом состоянии перевезли в областной центр.

На Ривненщине в селе Федоровка четверо несовершеннолетних ребят в возрасте 15-17 лет отравились наркотиками. Трое из них - в больнице, один в коме.

Читайте такжеВ Чернигове школьница совершила попытку самоубийства, выпив медикаментыОб этом сообщили в Ривненском областном центре экстренной медицинской помощи.

«Несовершеннолетние во время совместной вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества (амфетамин и метадон)», - говорится в сообщении.

После оказанной медицинской помощи сотрудники скорой доставили трех пациентов без сознания в Гощанскую центральную районную больницу в реанимационное отделение. Одного, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Четвертый молодой человек в значительно лучшем состоянии, поскольку родители промыли ему желудок сразу как заметили, что сыну плохо.

О происшествии сообщили полицейским.

Около 06:00 20 марта двоих несовершеннолетних пациентов в тяжелом состоянии транспортировали в Ривненскую областную детскую больницу. Одному из них врачи ввели антидот. Появилась мышечная активность, однако он оставался в коме.

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Автор: Катерина Шварц