На Ривненщине в селе Федоровка четверо несовершеннолетних ребят в возрасте 15-17 лет отравились наркотиками. Трое из них - в больнице, один в коме.
Читайте такжеВ Чернигове школьница совершила попытку самоубийства, выпив медикаментыОб этом сообщили в Ривненском областном центре экстренной медицинской помощи.
«Несовершеннолетние во время совместной вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества (амфетамин и метадон)», - говорится в сообщении.
После оказанной медицинской помощи сотрудники скорой доставили трех пациентов без сознания в Гощанскую центральную районную больницу в реанимационное отделение. Одного, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Четвертый молодой человек в значительно лучшем состоянии, поскольку родители промыли ему желудок сразу как заметили, что сыну плохо.
О происшествии сообщили полицейским.
Около 06:00 20 марта двоих несовершеннолетних пациентов в тяжелом состоянии транспортировали в Ривненскую областную детскую больницу. Одному из них врачи ввели антидот. Появилась мышечная активность, однако он оставался в коме.
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