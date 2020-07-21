Всплыли новые подробности о террористе, захватившем заложников в Луцке (фото)

Геращенко рассказал, за что и когда отбывал наказания луцкий террорист.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, подозреваемого в захвате заложников в Луцке.

Стало известно имя луцкого террориста - Кривош Максим Степанович

Об этом он сообщил на странице в Facebook. "Подозреваемым в захвате заложников является Кривош Максим Степанович 06.11.1975. Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

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Также Геращенко рассказал, за что и когда отбывал наказания Кривош.

"17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области - ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).

07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - отметил замглавы МВД.

Захват заложников в автобусе: что произошло в Луцке

Как сообщал УНИАН, 21 июля утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко - Красиловка» с около 20 пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

В области введен оперативный план «Заложник», СБУ введен план «Бумеранг». Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр перекрыт полицией.

Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине», отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Сведений о пострадавших пока нет. В полиции заявили, что требования злоумышленника не содержат никакой конкретики.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

По информации заместителя главы Министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, злоумышленник, захвативший автобус с пассажирами, позвонил в полицию и представился как «Максим Плохой».

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