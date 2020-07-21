Захват заложников в Луцке: Нацполиция возбудила уголовное дело
Правоохранители открыли уголовное дело о захвате мужчиной автобуса с заложниками в центре Луцка.
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Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 147 о "захвате заложников" Уголовного кодекса Украины, сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.
В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.
Как сообщал ранее УНИАН, сегодня в Нацполицию поступил вызов о захвате неизвестным мужчиной рейсового маршрута с пассажирами.
Позже он опубликовал свои требования в Twitter. В частности, он "поздравил" всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - это первый террорист".
На месте событий слышали выстрелы. Есть ли среди заложников дети, а также имена пассажиров - не сообщается.
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