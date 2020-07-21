Перед захватом заложников в Луцке террорист записал видео

Полиция ведет переговоры с преступником.

Перед захватом пассажиров автобуса в Луцке преступник записал видео.

Читайте такжеЗахват заложников в Луцке: преступник заявил о еще одном захваченном автобусе с людьмиРолик опубликован на YouTube.

­«С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду», – заявил он.

Также он опубликовал пост в Twitter, в котором объяснил свой поступок.

В частности, он заявил, что «государство – это первый террорист».

Преступник называет себя Максимом Плохим и требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и видеозаявления о том, что именно они – террористы в законе.

Как писал УНИАН, во вторник, 21 июля, на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем.

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