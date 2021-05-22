Полицейский с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализирован.

Во Львовской области задержали 19-летнего юношу, который стрелял в полицейского и лесничих.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

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В пятницу, 21 мая, около 22:40 правоохранителям поступило сообщение от лесничих о том, что в одном из лесных массивов ГП «Бродовский лесхоз» выявлена телега с бревнами.

Выехавшие на место правоохранители обнаружили в лесном массиве вблизи села Лешнев телегу с бревнами деревьев породы «сосна». «Около 00:15, во время документирования факта незаконной порубки леса, с противоположного берега реки неизвестный произвел выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих - 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза», — говорится в сообщении. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле.

Вскоре правоохранители задержали его. Это - 19-летний местный житель. Выстрелы были произведены из охотничьего ружья.

Полицейский с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализирован, работники лесной охраны от госпитализации отказались. Против задержанного начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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Автор: Светлана Закелова