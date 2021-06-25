В пятницу, 25 июня, в Харьковской области поезд снес микроавтобус, водитель которого намеревался проскочить на железнодорожном переезде.
Об этом сообщает Telegram-канал "Автомобильный Харьков".
Авария произошла около села Кегичевка. Водителя в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.
"Водитель, мужчина 23 лет. Крайне тяжелое состояние. Тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа. Шок третьей степени", - сообщил "Суспільному" директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
По предварительным данным, пассажиров в салоне не было. Движение на участке временно приостановлено.
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