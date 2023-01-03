На кадрах с места происшествия видно, что именно служитель церкви спровоцировал конфликт.

В поселке Слобожанский, что под Днепром, поп УПЦ Московского патриархата с кулаками набросился на двух мужчин, отказавшихся налить ему пива.

Как сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный", об инциденте рассказали оппоненты священника. Они же и добавили видео драки.

По версии мужчин, по дороге из магазина они зашли в церковь. Там к ним подошел священник со странным предложением.

Видео дня

"На территории храма к нам подошел батюшка и предложил выпить с ним наше пиво, мы отказали. Он уже был под градусом. После чего он нас послал на х*й, а потом еще решил потренироваться в кулачном бою, но мы не поддержали эту затею", - рассказал один из мужчин.

На кадрах видно, что мужчины с несколькими бутылками пива возвращались домой из храма, но возмущенный священник догнал их, на ходу сбросил рясу и начал драку.

Пастор из Днепра Олег Лебединский в Facebook заметил, что поп на видео - Сергей Резников. Более того, он занимает одну из высок должностей в епархии.

"Внимание! Он - целый руководитель епархиального отдела образования Днепропетровской епархии московской церкви в Украине. Образования, Карл", - отметил Лебединский.

"Зашквары" священников УПЦ МП

В начале декабря СНБО принял решение поручить Кабинету Министров до февраля подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

С тех пор СБУ провела десятки обысков в храмах УПЦ МП, а московские попы продолжают провоцировать скандалы. Как сообщал УНИАН, священник Московского патриархата устроил драку на похоронах погибшего бойца. В то же время на Киевщине священник Московского патриархата угрожал сельскому голове, потому что община проголосовала за переход в ПЦУ.

А несколькими месяцами ранее в Лимане Донецкой области разоблачили семью священника-коллаборанта. Мужчина благословлял оккупантов, а его жена встречала их с хлебом-солью.

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