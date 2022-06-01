В Лимане священник УПЦ МП благословлял оккупантов / фото donpatriot.news

В Лимане Донецкой области разоблачили семью священника-коллаборанта. Мужчина благословлял оккупантов, а его жена встречала их с хлебом-солью.

Об этом сообщает Патриот Донбасса.

Речь идет о наставнике местного Свято-Лаврентьевского храма Ксении Петербургской Сергее Фоменко и его жене Ольге. Священник УПЦ МП радушно обнимал и благословлял захватчиков, а его жена приветствовала их в Лимане хлебом-солью. 

Интересно, что дом коллаборантов Сергея и Ольги уничтожили российские оккупанты во время штурма города. На кадрах видно, как женщина улыбается, протягивая оккупантами соль и хлеб, совсем не скучая по уничтоженным имуществом.

Жена священника встретила захватчиков с хлебом-солью / фото donpatriot.news

По данным издания, этот священник ранее поддерживал террориста Игоря Стрелкова-Гиркина и его боевиков. Служитель церкви даже поселил их в 2014 году рядом с церковью, а также обеспечивал их едой. Фоменко уже задерживали правоохранители при содействии террористам, но не известно, было ли открыто против него производства.

Читайте также:
Ракетный удар по лавре на Донбассе: Ткаченко рассказал подробности и показал последствия (фото)
Ракетный удар по лавре на Донбассе: Ткаченко рассказал подробности и показал последствия (фото)
Зверства под Броварами: прокуроры разоблачили российского командира-палача
Зверства под Броварами: прокуроры разоблачили российского командира-палача
Понимаю парня, топтавшего красный флаг - бабушка, которую РФ сделала символом войны
"Понимаю парня, топтавшего красный флаг" - бабушка, которую РФ сделала символом войны
Признак русского мира: в Луганской ОВА рассказали, в кого россияне стреляли 6 мая (фото)
Признак "русского мира": в Луганской ОВА рассказали, в кого россияне стреляли 6 мая (фото)
Киркорова вызовут на допрос в Генпрокуратуру после скандального танца на кресте
Киркорова вызовут на допрос в Генпрокуратуру после скандального танца на кресте

Ранее в городе Стрый Львовской области священника УПЦ Московского патриархата облили зеленкой во время литургии.

Вас также могут заинтересовать новости: