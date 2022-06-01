Жена служителя церкви встречала захватчиков с хлебом-солью.

В Лимане Донецкой области разоблачили семью священника-коллаборанта. Мужчина благословлял оккупантов, а его жена встречала их с хлебом-солью.

Об этом сообщает Патриот Донбасса.

Речь идет о наставнике местного Свято-Лаврентьевского храма Ксении Петербургской Сергее Фоменко и его жене Ольге. Священник УПЦ МП радушно обнимал и благословлял захватчиков, а его жена приветствовала их в Лимане хлебом-солью.

Интересно, что дом коллаборантов Сергея и Ольги уничтожили российские оккупанты во время штурма города. На кадрах видно, как женщина улыбается, протягивая оккупантами соль и хлеб, совсем не скучая по уничтоженным имуществом.

По данным издания, этот священник ранее поддерживал террориста Игоря Стрелкова-Гиркина и его боевиков. Служитель церкви даже поселил их в 2014 году рядом с церковью, а также обеспечивал их едой. Фоменко уже задерживали правоохранители при содействии террористам, но не известно, было ли открыто против него производства.

Ранее в городе Стрый Львовской области священника УПЦ Московского патриархата облили зеленкой во время литургии.

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