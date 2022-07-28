Мужчин разняли присутствующие на похоронах побратимы погибшего.

Во время похорон погибшего под Николаевом бойца Александра Зинива в Винницкой области священник Московского патриархата напал на настоятеля ПЦУ.

Видео инцидента разместил в соцсетях активист Сергей Тимков.

"Московский поп во время речи предстоятеля ПЦУ отца Михаила проявил агрессию, нанес легкие телесные повреждения, сорвал крест с настоятеля и пытался использовать свой крест как орудие для побоев", - написал Тімков.

На видео видно, что представителя УПЦ (МП) спровоцировала речь священника, призвавшего местные власти способствовать запрету "деятельности московских попов" в Украине.

"Это не ради меня, это ради того, кто лежит сегодня в гробу. Почему так происходит? А потому что мы не ценим украинского", - отметил активист.

Вскоре к нему выбежал представитель УПЦ (МП) и набросился с металлическим крестом. Мужчин разняли присутствующие на похоронах побратимы погибшего.

Вслед священника, пострадавшего от нападения, попросили выразить уважение к отцу Московского патриархата.

Как писал УНИАН, российский турист в одном из отелей Турции угрожал украинкам из Харькова избиением за украинский язык.

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