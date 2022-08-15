Отец Московского патриархата приехал на переговоры к главе села с вооруженными мужчинами.

В селе Песковка священник Московского патриархата угрожал поселковому голове, потому что громада проголосовала за переход в ПЦУ.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Местные жители рассказывают, что священник отец Георгий и раньше не отличался святостью, а сейчас они встревожены его поведением.

Во время оккупации он переехал в Коломыю, помещение церкви сдал в аренду, а религиозные услуги начал предоставлять через Фейсбук. После этого крестьяне собрали более четырехсот подписей за переход в ПЦУ. Они провели общее собрание, подготовили протокол, собрали подписи.

После того собрания отец Георгий приехал на переговоры к главе села с вооруженными мужчинами. Среди них был человек из известной когда-то в столице банды Савлохова по прозвищу "Шкаф". Вооруженные помощники батюшки требовали отменить решение громады о выходе из Московского патриархата.

Отец Георгий имеет собственную версию событий: говорит, что ему угрожают местные и боится за храм, и поэтому нанял охранную фирму. Он уверяет, что поддерживает Украину и помогает армии.

В полиции Киевской области зарегистрированы сразу пять производств по обращению отца Георгия против угроз прихожан, и одно - по факту угроз поселковому голове от него.

Как сообщал УНИАН, священник Московского патриархата устроил драку на похоронах погибшего бойца.

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