На своей торговой точке он реализовывал продукцию, похищенную оккупантами из городских магазинов.

СБУ задержала на Николаевщине коллаборанта, который продавал награбленное оккупантами имущество украинцев. Большую часть полученной прибыли он передавал захватчикам.

Сообщается, что Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области. Во время оккупации Снигиревки он помогал агрессору "зарабатывать".

В частности, на своей торговой точке он реализовывал продукцию, похищенную оккупантами из городских магазинов. Среди них – автозапчасти и средства для обслуживания автомобилей.

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Большую часть полученных прибылей передавал захватчикам. За это коллаборант беспрепятственно передвигался по городу. После освобождения Снигиревки злоумышленник пытался "залечь на дно". Но сотрудники СБУ помешали ему избежать ответственности и задержали.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большое количество похищенных товаров. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Предатели и пособники оккупантов

Недавно в Одессе задержали российского агента. Он "охотился" за ракетными комплексами "Нептун". Кроме этого, СБУ разоблачила диакона УПЦ МП, продвигавший "русский мир". Этот предатель ждал оккупации Запорожья.

Также стало известно, что украинские пограничники задержали молодую колаборантку, которая ехала в Киев. Во время проверки в телефоне девушки обнаружили материалы пророссийского направления.

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