Для продвижения пророссийских идей он восстановил страницу во "Вконтакте".

Служба безопасности Украины разоблачила диакона УПЦ МП, который агитировал за "присоединение" Запорожья к РФ.

Как сообщает пресс-служба СБУ, вражеского приспешника разоблачили в результате контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах юга Украины. Злоумышленником оказался дьякон одной из церквей Запорожской епархии УПЦ МП. Он публично одобрял проведение незаконного референдума о присоединении региона в состав РФ.

Как выяснило следствие, дьякон активировал профиль в запрещенной соцсети "Вконтакте" и от своего имени "репостил" призывы прокремлевских блогеров в поддержку фейкового плебисцита.

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"Комментируя российские публикации, он агитировал людей прийти на "избирательные участки" и "проголосовать" в пользу страны-агрессора. Кроме этого, в своих "заметках" он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры. Также клирик ставил под сомнение государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, диакон черпал деструктивный контент в пропагандистских пабликах российской соцсети, в том числе "русская весна". Независимая экспертиза подтвердила подрывную деятельность фигуранта.

Во время обысков в доме дьякона обнаружили компьютерную технику с доказательствами преступлений. Клирику сообщено о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, возражения вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и ч. 1 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной вражды) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступных действий против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обыски храмов УПЦ МП - главные новости

С 22 ноября сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ.

1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно предотвращения деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций.

Вчера, 9 декабря, стало известно, что сообщено о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата, который осуществлял антиукраинскую деятельность.

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