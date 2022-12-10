Там же разоблачили монаха с паспортом РФ.

Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ Московского Патриархата. На этот раз – в Харьковской области.

Как рассказали в пресс-центре СБУ, на территории обнаружили материалы с восхвалением страны-агрессора, библиотеку прокремлевской литературы и много наличных (в частности, российские рубли).

"В одной из церквей даже хранились сухпайки российских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом РФ. Сейчас правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора", – сообщили в СБУ.

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Материалы, выявленные во время мероприятий, проведенных СБУ, Нацгвардией и Госпогранслужбой, изъяты и направлены на экспертизу.

УПЦ МП – последние новости

С ноября СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ МП. Только в первые дни было проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек. Обыски до сих пор проводят на объектах УПЦ МП в разных областях.

Нередко в помещениях УПЦ МП обнаруживают кремлевскую пропаганду, запрещенную символику, значительные суммы средств, лиц с российским гражданством и подобное.

1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно предотвращения деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций.

Кроме этого, Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против лиц, тесно связанных с УПЦ МП.

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