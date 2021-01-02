У ребенка - сотрясение головного мозга, открытая рана и ожог.

В Черкасской области во время празднования Нового года петарда попала в голову 10-летнему мальчику.

Читайте такжеВ Николаеве фейерверк залетел на балкон многоэтажки - огонь перекинулся на соседнюю квартиру (фото)Об этом сообщается на Facebook-странице КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".

Несчастный случай произошел в селе Безбородьки.

Мальчика госпитализировали. Ему диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану и ожог 1-2 степени лобной области головы.

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Автор: Катерина Шварц