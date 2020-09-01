Злоумышленники изготавливали фальшивые паспортные документы государств ЕС для выходцев из стран повышенного террористического риска из Средней Азии и Ближнего Востока.

СБУ задержала участников организованной группы, которые наладили механизм незаконной легализации на территории Украины иностранцев для дальнейшей переправки в страны Евросоюза.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Злоумышленники изготавливали фальшивые паспортные документы государств ЕС для выходцев из стран повышенного террористического риска из Средней Азии и Ближнего Востока. Оперативники спецслужбы задокументировали более 300 эпизодов изготовления поддельных ID-карточек и загранпаспортов стран Евросоюза. Также установили более 20 так называемых «оптовых заказчиков» фальшивых документов в 12 регионах Украины.

"Средний объем поддельных документов составлял от 200 до 320 единиц ежемесячно. Ориентировочное количество изготовленных злоумышленниками фальшивых документов за период деятельности преступной группы с начала 2017 года составляет почти 4 тысячи", - сказано в сообщении.

По результатам проведения спецоперации на территории Черновицкой, Львовской и Тернопольской областей оперативники спецслужбы разоблачили всех участников преступной группы, в том числе «оптового заказчика» – сотрудника Национальной полиции. Также блокирована работа цеха по изготовлению поддельных документов.

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Во время следственных действий правоохранители изъяли у злоумышленников образцы фальшивок, оборудование для их изготовления, крупную сумму в наличности, полученную от противоправной деятельности, и другие вещи, имеющие доказательное значение. Все они будут направлены на экспертизу.

Также отмечается, что изъято 5 единиц огнестрельного охотничьего оружия, которое хранилось без соответствующих разрешений и с признаками переработки.

Сейчас 6 фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Операцию проводили сотрудники Департамента защиты национальной государственности СБ Украины совместно с ГБР под процессуальным руководством Прокуратуры Киевской области.

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Автор: Олег Давыгора