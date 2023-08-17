Сегодня появились шокирующие подробности дорожно-транспортного происшествия, во время которого полицейский за рулем автомобиля смертельно травмировал пенсионерку в Одесской области.
По данным пресс-службы Государственного бюро расследований, сейчас начато расследование по факту ДТП, которое произошло 16 августа в городе Белгород-Днестровский.
"По предварительным данным, правоохранитель, выезжая задним ходом от дома, наехал на пешеходку. В авто с правоохранителем ехала его жена, которая тоже сотрудница правоохранительного органа. После наезда супруги переместили потерпевшую на скамью под подъездом, после чего вызвали скорую помощь", - рассказали в бюро.
В то же время отмечается, что, не дождавшись медиков, водитель покинул место аварии, а позже ушла оттуда и его жена. Пожилая женщина от полученных травм скончалась в больнице в тот же день.
Также пресс-служба ГБР обнародовала видео, на котором четко видно, что машина переехала человека дважды. После этого из машины выходят мужчина и женщина и несут пострадавшую на скамейку.
Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении копу о подозрении в нарушении правил дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины), его жена отстранена от должности и предоставляется оценка правомерности ее действий. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.
Смертельное ДТП в Белгород-Днестровском
Как сообщал УНИАН, утром 16 августа в городе Белгород-Днестровской Одесской области правоохранитель, который был за рулем своей машины, смертельно травмировал 81-летнюю женщину. По предварительным данным, мужчина выезжал со двора на своем автомобиле задним ходом. В салоне вместе с ним была его жена, которая также – правоохранитель. Супруги-работники Белгород-Днестровского районного отдела полиции Одесской области.
Водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его жена пока отстранена от исполнения служебных обязанностей.
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