Другие пассажиры предлагали вызвать полицию и заступались за водителя, чтобы ее "не отвлекали".

В одном из одесских троллейбусов произошла стычка между пассажиром и женщиной-водителем. Мужчина полез к ней с кулаками и получил за это два удара в интимное место.

Видео инцидента опубликовал местный Telegram-канал «Новости Одесса».

Перепалка произошла утром 1 июля в троллейбусе, курсирующем по маршруту №2.

«Водитель не подобрала опоздавшего пассажира с остановки и начала движение. Мужчина решил помочь опоздавшей женщине и закатил скандал. В итоге начал нападать на водителя, за что и охватил по я**ам дважды», – говорится в подписи к видео.

На опубликованном видео слышно, как другие пассажиры требовали от мужчины оставить водителя в покое.

Читайте такжеОдесситка курила в троллейбусе и обматерила патрульных: из салона ее вытащили силой (видео)Пассажир же в какой-то момент сделал водителю замечание: «Ты мне не бл***кай, я с тобой не ср*л на одном огороде, поняла, соплячка?!». После этой фразы, судя по всему, он ударил водителя, и она ему резко ответила двумя ударами ногой.

«Ты что, с*ка старая, **ел?!… Вышел, на**й!... Он мне руки распускает!... Я не поеду, пока не выйдешь!» - кричала водитель.

Кто-то из пассажиров предложил вызвать полицию, другие заступились за нее словами: «Она везет пассажиров, а вы ее отвлекаете…».

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Автор: Катерина Шварц