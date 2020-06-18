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В Одесской области дети вылили кипяток на полугодовалого ребенка: матери дали условный срок

03:29, 18 июня 2020
Происшествия
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Мать 5-детей оставила младшего ребенка на старших, пока занималась во дворе / фото Odessa online

Старшие дети случайно вылили на него кипяток из чайника. Мать пятерых детей, вернувшись домой, нашла младшего сына на полу с ожогами головы, шеи и обеих рук, но в больницу не пошла. Об этом стало известно из судебного реестра.

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Тяжелые ожоги она лечила мазями, но ребенок умер на следующий день. В суде мать пятерых детей просила ее сурово не наказывать.

Ее признали виновной в невыполнении родительских обязанностей и в том, что она оставила младенца в опасном месте. Но в итоге ей дали лишь 2 года условно.

Как сообщал ранее УНИАН, в Винницкой области санитарка чуть не сварила инвалида заживо в горячей ванне - пострадавшая получила тяжелые ожоги.

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