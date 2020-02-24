На Винничине санитарка чуть не сварила инвалида заживо в горячей ванне - пострадавшая получила тяжелые ожоги (видео)

Сиделка никому не сказала об инциденте, ожоги у пострадавшей заметили только на следующий день.

В Винницкой области санитары Ладыжинского интерната оставили в горячей ванне больную с тяжелой формой ДЦП. 42-летняя подопечная получила 35% ожогов тела.

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Как сообщается в сюжете ТСН, сначала персонал пытался скрыть инцидент, и только на следующий день больную доставили в ожоговое отделение.

Отмечается, что санитарка мыла 42-летнюю подопечную в ванной. В какой-то момент ей показалось, что вода прохладная, а поэтому сиделка отпустила кран с горячей водой. Температура жидкости в бойлере была почти 90 градусов. "Такую горячую воду делают, чтобы нагреть четыре ванны воды",- говорит медсестра Ладыжинского интерната Любовь Таратута.

Очевидно, кипяток ошпарил женщину сразу, но она почти не говорит, поэтому на помощь позвать не могла. Медсестра была в перчатках и ей было не горячо.

О том, что произошло, сиделка никому не сказала. Ожоги, которые превратились в открытые раны, заметила другая смена только на следующий день. "Когда на утро пошел процесс, то увидели, что большая площадь ожогов. Тогда мы уведомили администрацию, полицию, скорую", - рассказала старшая медсестра интерната Инна Козачук.

Пострадавшую повезли в районную больницу, а оттуда в ожоговое отделение областной. Там медики диагностировали, что обожжено 35% тела. Состояние женщины было критическое, ведь больная - с тяжелой формой ДЦП.

"В тяжелом состоянии, потому что ей 42 года. Это можно сравнить с нормальными людьми как 90 лет. Именно поэтому такие травмы кипятком – это тяжелая травма", - говорит заведующий ожоговым отделением областной больницы Василий Нагайчук.

В прокуратуре открыли уголовное производство. Следователи ждут результатов экспертизы. "После получения всех заключений будет принято решение относительно самой медсестры, так и руководства. Наказание в виде общественных работ или до двух лет ограничения свободы", - пояснил заместитель руководителя Немировской прокуратуры Андрей Бондарь.

В интернате все в один голос твердят, что виновата именно санитарка. Мол, когда мыла женщину, то нарушила все инструкции - нельзя набирать воду в ванну когда там подопечный. От работы ее отстранили.

Санитаров набирают без каких-либо ограничений и специальной подготовки, говорят волонтеры, которые постоянно наведываются в это заведение. Младший медицинский персонал допускают к больным с ДЦП только после короткого инструктажа. Чиновники начали проверку, но признают, что проблема с кадрами в интернатах есть. Санитары работая с тяжелыми больными получают минимальную зарплату.

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