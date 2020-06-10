Обвал дома в Одессе мог произойти из-за самовольной реконструкции - мэрия

В результате обрушения дома на улице Ясной мужчина получил рваную рану бедра. Обломки также раздавили припаркованный Mercedes.

В Одессе обрушение части 4-этажного жилого дома на ул. Ясной сегодня ночью могло произойти из-за самовольной реконструкции здания.

Как сообщила журналистам заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских, сегодня ночью обрушилась правая торцевая часть здания, 1912 года постройки. Строение является памятником архитектуры местного значения. В 1991 году оно принято под охрану государства.

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«По предварительным данным, причина обрушения - самовольная реконструкция на 3 и 4 этажах. При визуальном осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами», - сообщила Мостовских, добавив, что окончательную причину ЧП установят эксперты.

По ее данным, в феврале к властям обратились жители 1 этажа, сообщившие, что в их квартире появились трещины. Сотрудники ЖКС «Фонтанский», который обслуживает эту территорию, на месте установили «маяки», состояние которых, как утверждает чиновница, до настоящего времени не менялось.

Кроме того, ЖКС обращался в управление национального наследия горсовета с просьбой обследовать дом и установить причину образования трещин.

Как отметила Мостовских, в 10 квартирах дома проживали 38 человек. Из них 11 человек отселены в лагерь ««Мрия», остальные - к родственникам, друзьям и знакомым.

В разборе завалов дома на Ясной, 10 задействованы 6 единиц техники и 28 сотрудников коммунальных предприятий «Горзелентрест», «Городские дороги», а также ЖКС «Фонтанский».

Еще одной причиной обрушения могла стать утечка воды в одной из квартир, которая пустовала. Как утверждают потерпевшие жильцы, они неоднократно обращались в коммунальные службы с требованием решить эту проблему.

Как уточнили в мэрии, дом аварийным не значился. Во время обрушения пострадал мужчина, получивший рваную рану ноги.

«Ему оказана помощь, лечится амбулаторно», - сообщили в мэрии.

Также обломки раздавили припаркованный рядом с домом автомобиль Mercedes, который принадлежит женщине, проживающей в доме напротив.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в здании на ул. Ясной из-за обрушения повреждена газовая труба. Работы по разбору строительных конструкций не начинались в связи с наличием в воздухе запаха газа.

Повреждены 4 квартиры (1,2, 3 и 4 этажа, в которых проживало 10 человек).

От ГСЧС привлечено 33 человека личного состава и 4 единицы техники. На месте происшествия с жителями работают психологи ГСЧС.

В региональном главке Нацполиции сообщили, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в мае в Одессе произошло обрушение трех жилых многоквартирных домов - по улице Торговой, 20, на Среднефонтанской, 29 и на Польском спуске, 9.

Сегодня ночью в курортной зоне Одессы частично обрушился старинный жилой 4-этажный дом по ул. Ясной, 10.

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