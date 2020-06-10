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Обвал дома в Одессе мог произойти из-за самовольной реконструкции - мэрия

12:54, 10 июня 2020
Происшествия
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Здание является памятником архитектуры местного значения / od.dsns.gov.ua

Как сообщила журналистам заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских, сегодня ночью обрушилась правая торцевая часть здания, 1912 года постройки. Строение является памятником архитектуры местного значения. В 1991 году оно принято под охрану государства.

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«По предварительным данным, причина обрушения - самовольная реконструкция на 3 и 4 этажах. При визуальном осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами», - сообщила Мостовских, добавив, что окончательную причину ЧП установят эксперты.

По ее данным, в феврале к властям обратились жители 1 этажа, сообщившие, что в их квартире появились трещины. Сотрудники ЖКС «Фонтанский», который обслуживает эту территорию, на месте установили «маяки», состояние которых, как утверждает чиновница, до настоящего времени не менялось.

Кроме того, ЖКС обращался в управление национального наследия горсовета с просьбой обследовать дом и установить причину образования трещин.

Как отметила Мостовских, в 10 квартирах дома проживали 38 человек. Из них 11 человек отселены в лагерь ««Мрия», остальные - к родственникам, друзьям и знакомым.

В разборе завалов дома на Ясной, 10 задействованы 6 единиц техники и 28 сотрудников коммунальных предприятий «Горзелентрест», «Городские дороги», а также ЖКС «Фонтанский».

Еще одной причиной обрушения могла стать утечка воды в одной из квартир, которая пустовала. Как утверждают потерпевшие жильцы, они неоднократно обращались в коммунальные службы с требованием решить эту проблему.

Как уточнили в мэрии, дом аварийным не значился. Во время обрушения пострадал мужчина, получивший рваную рану ноги.

«Ему оказана помощь, лечится амбулаторно», - сообщили в мэрии.

Также обломки раздавили припаркованный рядом с домом автомобиль Mercedes, который принадлежит женщине, проживающей в доме напротив.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в здании на ул. Ясной из-за обрушения повреждена газовая труба. Работы по разбору строительных конструкций не начинались в связи с наличием в воздухе запаха газа.

Повреждены 4 квартиры (1,2, 3 и 4 этажа, в которых проживало 10 человек).

От ГСЧС привлечено 33 человека личного состава и 4 единицы техники. На месте происшествия с жителями работают психологи ГСЧС.

В региональном главке Нацполиции сообщили, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в мае в Одессе произошло обрушение трех жилых многоквартирных домов - по улице Торговой, 20, на Среднефонтанской, 29 и на Польском спуске, 9.

Сегодня ночью в курортной зоне Одессы частично обрушился старинный жилой 4-этажный дом по ул. Ясной, 10.

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