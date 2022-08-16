Злоумышленник планировал присоединиться к так называемым "расстрельным группам" захватчиков, чтобы пытать и убивать украинских защитников.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который корректировал ракетные удары по Запорожью в обмен на обещание "руководящей должности" в случае оккупации города.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению и задержанию агента ФСБ, который разведывал места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины вблизи южного фронта. Также он собирал информацию о результатах вражеских обстрелов по объектам гражданской и критической инфраструктуры Запорожья", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в случае захвата города агрессоры обещали своему стороннику одну из руководящих "должностей" в оккупационной администрации.

"А сам злоумышленник планировал присоединиться к так называемым "расстрельным группам" захватчиков, чтобы пытать и убивать украинских защитников, в том числе бойцов местных добровольческих формирований", - добавили в ведомстве.

Также установлено, что предатель был завербован кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в прифронтовых территориях региона. Прежде всего российскую спецслужбу интересовали сведения о расположении подразделений ВСУ, количестве их личного состава и техники, "отчеты" о ракетных ударах по городской застройке.

Отмечается, что для передачи разведданных агент применял специально созданный анонимный Телеграм-канал. В своих "докладах" описывал свои наблюдения, сопровождая их фотофиксацией объектов. Полученные материалы оккупанты использовали для корректировки огневых ударов по Запорожью и планирования диверсий.

За выполнение преступных заданий злоумышленник получал от своего куратора деньги с помощью электронных переводов.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны, которые использовались для коммуникации с российским "координатором", банковскую карту, куда поступали деньги от ФСБ.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее стало известно, что СБУ задержала агента спецслужб России, который собирал разведданные о местах дислокации и перемещении подразделений армии Украины и теробороны, функционировании резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.

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