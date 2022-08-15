Предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений.

Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб РФ, который собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Тероборони, функционировании резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.

Как говорится в сообщении СБУ, в своих "докладах" российский агент предоставлял точные координаты объектов обороны на карте; подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию.

Также он информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и об их перемещении и указывал количество обустроенных укреплений.

Оккупанты в дальнейшем использовали эту информацию для планирования "работы" диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.

"Предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений", - отметили в СБУ.

Сейчас следователи СБУ сообщили агенту о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 11 августа Служба безопасности Украины нейтрализовала российских диверсантов и передала Вооруженным силам более 700 координат для огневого поражения оккупантов на восточном фронте.

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