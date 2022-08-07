Всего за уходящую неделю контрразведчики СБУ уничтожили 9 единиц вражеской техники.

За прошедшую неделю военные контрразведчики СБУ и бойцы 112 бригады теробороны уничтожили 9 единиц боевой техники российских оккупантов.

Яркие кадры "демилитаризации" техники оккупантов ударными дронами опубликовали на ютуб-канале Спецслужбы.

Украинские защитники передают врагам пылкий "привет" и просят поставить песню о "сне, который каждую ночь снится". Конечно же, страшном - говорится в подписи к видео.

Вместе с тем в СБУ подчеркнули, что всех оккупантов ожидает настоящий кошмар, пока они остаются на украинской земле.

Напомним, ранее в этом месяце в украине доставили первый комплекс беспилотников, закупленных в рамках программы "Армия дронов". 30 "птичек" уже отправились на передовую для усиления ВСУ.

Также УНИАН публиковал фоторепортаж, как в Украине обучают бойцов "Армии дронов". Впоследствии эти ребята должны быть "глазами" военных на поле боя, точно наводя огонь ВСУ на вражеские цели.

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