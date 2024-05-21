Инцидент случился утром в одном из дворов на улице Телиги.

В Киеве неизвестные в масках и с оружием утром преследовали прохожих в одном из дворов.

Соответствующее видео распространил в соцсетях "Киев Оперативный". Снято, что нападавших не менее 6 человек. Они все были в масках, у одного из них в руке что-то похожее на пистолет. "Доброе утро, на Елены Телиги какие-то мужчины бегают вооруженные в масках и нападают на всех, кого видят", - говорится в комментарии к видео.

Спикер полиции Киева Дмитрий Грищенко подтвердил УНИАН, что инцидент действительно произошел утром на ул. Телиги. "О пострадавших у меня информации нет. На место сразу выехали наши наряды. Сейчас они на месте работают, устанавливают все обстоятельства, лиц, которые были причастны к данному конфликту", - сказал он. По словам Грищенко, о выстрелах информация не поступала.

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Недавно в столице мужчина вызвал полицию из-за страшного сна, в котором неизвестные убили его друга. Как сообщили в патрульной полиции, поступило сообщение об убийстве в Печерском районе.

Инспекторы, прибывшие на место, пообщались с заявителем и выяснили ситуацию, вынесли постановление о заведомо ложном вызове спецслужб. На нарушителей накладывается штраф в размере от 850 до 3 400 гривень.

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