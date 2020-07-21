В Одесской области сын экс-депутата дважды сбил овчарку

Полиция начала уголовное производство.

В городе Подольск Одесской области сын экс-депутата Одесского областного совета тяжело травмировал овчарку, пытаясь задавить ее на автомобиле.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в минувшие выходные.

В частности, в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что водитель автомобиля Volkswagen Passat чуть не задавил собаку.

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Установлено, что автомобилист ехал на большой скорости за овчаркой, которая попала в результате под колеса указанной иномарки. Со слов очевидцев, животное пыталось скрыться в одном из частных дворов. Но водитель, развернувшись, снова «начал гонять» овчарку и сбил ее вторично. Затем скрылся с места происшествия.

Местные жители вызвали ветеринара, который осмотрел животное и оказал неотложную помощь.

По факту начато производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животным) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

По данным местных жителей, злоумышленник является состоятельным фермером.

Как сообщил лидер организации «Уличный фронт» Демьян Ганул, подозреваемый передвигался на автомобиле Volkswagen Passat, регистрационный номер «ВН 3454ІР».

«Он догонял напуганного пса и несколько раз совершил наезд на беззащитное животное. По имеющейся информации, за рулем автомобиля находился сын бывшего депутата областного совета от «Партии регионов» - Возияна Анатолия Ивановича», - отметил Ганул.

По его данным, сейчас немецкая овчарка находится под наблюдением волонтеров в одной из клиник Одессы, куда животное доставили на лечение.

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