В Киевской области водитель автобуса сбил лося (фото)

Животное погибло на месте происшествия.

На 38 км автодороги Киев-Одесса водитель пассажирского автобуса Neoplan сбил лося.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

"46-летний водитель утверждает, что двигаясь в крайней правой полосе, почувствовал удар в лобовое стекло с правой стороны. После остановки он увидел, что сбил лося", - говорится в сообщении.

Как отмечается, животное от столкновения погибло на месте происшествия. Автобус получил механические повреждения лобового стекла.

Полицейские составили схему дорожно-транспортного происшествия, взяли объяснения и оформили соответствующие материалы.

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