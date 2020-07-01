В Киевской области водитель автобуса сбил лося (фото)
11:35, 01 июля 2020Происшествия
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Животное погибло на месте происшествия.
В результате ДТП в автобусе было разбито стекло / фото Патрульная полиция Киевской области
На 38 км автодороги Киев-Одесса водитель пассажирского автобуса Neoplan сбил лося.
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Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.
"46-летний водитель утверждает, что двигаясь в крайней правой полосе, почувствовал удар в лобовое стекло с правой стороны. После остановки он увидел, что сбил лося", - говорится в сообщении.
Как отмечается, животное от столкновения погибло на месте происшествия. Автобус получил механические повреждения лобового стекла.
Полицейские составили схему дорожно-транспортного происшествия, взяли объяснения и оформили соответствующие материалы.
ЧП произошло на 38 км автодороги Киев-Одесса / фото Патрульная полиция Киевской области
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