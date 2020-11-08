Правонарушитель продавал опасную продукцию через мессенджер, при этом поддельные товары выдавал за известные торговые марки.

Сотрудники киберполиции Одесской области совместно со следователями управления финансовых расследований разоблачили одессита, который продавал фальсифицированные алкогольные напитки и сигареты.

Читайте такжеКонтрабанда на 23 миллиона гривень: в порту "Черноморск" обнаружили сигареты, которые выдавали за чай (фото)Как сообщается на сайте Национальной полиции, фигурант арендовал склад, где фасовал и хранил поддельные табачные и ликеро-водочные изделия.

Отмечается, что спирт, который он использовал в качестве сырья для изготовления алкогольных напитков, может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Правонарушитель продавал опасную продукцию через мессенджер. При этом поддельные товары выдавал за известные торговые марки.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, в его авто и в складском помещении. Изъято более тысячи литров контрафактного алкоголя, табачные изделия, а также ноутбук, «черновые» записи и автомобиль правонарушителя.

В суд подано ходатайство о наложении ареста на изъятую продукцию. Сейчас полицейские устанавливают происхождение контрафакта.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса ("незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров"). Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, - лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, с изъятием и уничтожением незаконно произведенной продукции, оборудования для ее изготовления. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Инна Андалицкая