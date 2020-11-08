Сотрудники киберполиции Одесской области совместно со следователями управления финансовых расследований разоблачили одессита, который продавал фальсифицированные алкогольные напитки и сигареты.
Читайте такжеКонтрабанда на 23 миллиона гривень: в порту "Черноморск" обнаружили сигареты, которые выдавали за чай (фото)Как сообщается на сайте Национальной полиции, фигурант арендовал склад, где фасовал и хранил поддельные табачные и ликеро-водочные изделия.
Отмечается, что спирт, который он использовал в качестве сырья для изготовления алкогольных напитков, может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.
Правонарушитель продавал опасную продукцию через мессенджер. При этом поддельные товары выдавал за известные торговые марки.
Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, в его авто и в складском помещении. Изъято более тысячи литров контрафактного алкоголя, табачные изделия, а также ноутбук, «черновые» записи и автомобиль правонарушителя.
В суд подано ходатайство о наложении ареста на изъятую продукцию. Сейчас полицейские устанавливают происхождение контрафакта.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса ("незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров"). Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, - лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, с изъятием и уничтожением незаконно произведенной продукции, оборудования для ее изготовления. Следственные действия продолжаются.
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