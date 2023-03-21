Подозреваемому уже избрали меру пресечения.

В Одессе задержали агента ФСБ РФ, который собирал разведданные о новосозданном добровольческом батальоне "Черноморская сечь".

Об этом сообщает пресс-служба Управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Как отмечается, фигурант, которого задержали в ходе спецоперации, - бывший правоохранитель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

"По указанию агрессора его приспешник собирал сведения о местах базирования подразделений Вооруженных сил Украины и Госпогранслужбы в Одесской и Николаевской областях. В зоне особого внимания врага была информация о новосозданном добровольческом батальоне ВСУ под названием "Черноморская сечь", - говорится в сообщении.

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Для сбора разведданных российский агент записался на собеседование к руководству добробата якобы для вступления в ряды подразделения. Под прикрытием этой легенды он проводил скрытую фотофиксацию места дислокации воинского формирования и изучал психотип командира для попытки его дальнейшей вербовки.

Сообщается, что сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступную деятельность агента ФСБ и задержали во время выполнения им разведывательного задания.

По данным следствия, предатель по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу и предложил свою помощь в войне против Украины. Для этого предоставил ФСБ письменное обязательство о негласном сотрудничестве. Одновременно он написал заявление на имя главы МВД РФ, в котором просил рассмотреть его кандидатуру на руководящую должность в "управлении экономической безопасности и противодействия коррупции в Одесской области", в случае захвата региона.

Кроме того, установлено, что после ракетных ударов по Одессе этот агент выходил на местность для фиксации последствий и корректировки повторных воздушных атак.

Во время обыска у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами коммуникации с агрессором.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Как уточнили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, подозреваемый пошел на сотрудничество с врагом для получения должности и денежного вознаграждения.

"Он собирал разведданные о местах расположения средств противовоздушной обороны ВСУ на территории одного из районов Одессы, их количестве, а также относительно личного состава и военной техники, осуществляющих охрану этих объектов. Также во время поездки в Николаев агент отслеживал поставки военной техники на передовую, сосредоточение военных, фиксировал места дислокации воинских частей и позиций ПВО", - говорится в сообщении.

Для коммуникации с представителями ФСБ информатор использовал заранее отработанный анонимный телеграм-канал. В текстовых сообщениях корректировщик подтверждал врагу координаты военных объектов с помощью ссылки на Google maps.

Борьба с вражескими агентами в Украине - что надо знать

В нашем государстве уже разоблачили очень много прихвостней противника. В частности, 16 марта стало известно, что во время спецоперации в Донецкой области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агентурную группу военной разведки России, которая "сливала" захватчикам позиции Сил обороны нашего государства под городом Бахмут.

Стоит отметить, что злоумышленницами оказались две жительницы Краматорска, одна из них была медсестрой боевого подразделения теробороны украинской армии.

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