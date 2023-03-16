Подозреваемым уже избрали меру пресечения, отметили в СБУ.

Во время спецоперации в Донецкой области контрразведка Службы безопасности разоблачила агентурную группу военной разведки РФ, которая "сливала" врагу позиции Сил обороны под Бахмутом.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в состав вражеской агентуры входили две жительницы Краматорска. Одна из них - медсестра боевого подразделения терробороны ВСУ. По указанию агрессора они собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении.

В зоне "особого внимания" врага были маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта.

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Разведывательная информация нужна была оккупантам для планирования боевых операций в районе Бахмута. Кроме того, злоумышленницы фиксировали результаты вражеских обстрелов по украинской инфраструктуре для корректировки повторных ударов.

Контрразведчики СБУ задержали обоих российских агентов во время выполнения ими разведывательного задания.

По данным следствия, они находились на дистанционной связи с кадровым сотрудником российской военной разведки. Установлено, что вербовку агентов он осуществлял через представителя разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса южного военного округа ВС РФ, в состав которого входит сын одной из фигуранток.

В случае захвата региона агрессор "гарантировал" своим приспешницам "руководящие должности" в местной оккупационной администрации.

Во время обысков по адресам проживания злоумышленниц обнаружены мобильные телефоны и ноутбук, которые они использовали для коммуникации с российским "куратором".

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили одной из задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), другой - по ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Бои на Бахмутском направлении - что надо знать сегодня

Россияне уже не один месяц пытаются захватить город Бахмут Донецкой области и несут огромные потери. Украинское военное руководство решило усиливать Бахмутское направление.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины сообщили, что в ночь на 16 марта на Бахмутском направлении враги понесли потери и отказались от штурмовых действий на эту ночь. В ССО ВСУ добавили, что были ликвидированы четыре захватчика.

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