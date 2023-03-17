ФСБ начинает всё больше походить на советский КГБ, считают аналитики.

ФСБ, вероятно, пытается контролировать российскую оборонную промышленность, как это делала КГБ в советские времена. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В своих выводах аналитики опираются за заявление пресс-секретаря Украинского центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Андрей Рудыка. По его словам, на многих компонентах российского вооружения, попавшего в руки украинских солдат, была обнаружена маркировка ФСБ.

В частности, такую маркировку нашли на некоторых компонентах танков Т-90М и на микросхемах в другой технике. Рудык полагает, что в этих случаях маркировка означает, что ФСБ провела проверку оборудования данного оружия и его компонентов.

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В ISW считают, что данные факты указывают на далеко идущие последствия для отношений между ФСБ, российским военно-промышленным комплексом и российскими военными.

"Либо директор ФСБ Александр Бортников поручил ФСБ провести эти расследования по указанию президента России Владимира Путина, либо Бортников издал это распоряжение независимо от Путина. В любом случае ФСБ, похоже, напрямую вмешивается во внутреннюю работу российского ВПК, вероятно, проникая в процессы приобретения и проверки оборудования", – говорят в ISW.

Аналитики напоминают, что в свое время КГБ аналогично контролировал советскую армию и оборонную промышленность.

Проблемы с оружием в российской армии – последние новости

Российские войска в Украине испытывают острую нехватку боевой техники на фоне высоких потерь в сражениях против сил обороны. Чтобы удовлетворить потребность войск в технике, россияне начали поставлять на фронт устаревшие образцы вооружений.

Так, мониторинговая группа Oryx подтвердила уничтожение в Украине самой последней версии танка Т-62, модернизированного в 2022 году. Это техника 60-х годов, которая даже с модернизацией неактуальна на поле боя.

При этом производство современной техники в России сократилось с серийного количества к штучным образцам. Это произошло благодаря западным санкциям, которые лишили россиян многих импортных компонентов.

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