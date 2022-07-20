У подозреваемого изъяли технику и направили на экспертизу.

В Одессе задержали мужчину, который призвал Россию осуществить ракетный удар по городу.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители выяснили, что поклонник "русского мира" неоднократно направлял в российские чаты сообщения с просьбой осуществить по Одессе ракетный удар, подобный тому, который произошел в Виннице.

Оперативники задержали злоумышленника по месту жительства. Во время обыска его домовладения полицейские изъяли компьютер и мобильный телефон с доказательствами его коллаборационной деятельности.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационная деятельность), изъятую технику направили на экспертизу. Сейчас правоохранители проверяют одессита на причастность к пособничеству врагу.

Ранее стало известно, что в Одесской области задержали четырех участников группировки, которые во время комендантского часа переправляли в непризнанной "ПМР" мужчин призывного возраста.

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