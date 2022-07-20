В Одессе задержали мужчину, который призвал Россию осуществить ракетный удар по городу.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители выяснили, что поклонник "русского мира" неоднократно направлял в российские чаты сообщения с просьбой осуществить по Одессе ракетный удар, подобный тому, который произошел в Виннице.
Оперативники задержали злоумышленника по месту жительства. Во время обыска его домовладения полицейские изъяли компьютер и мобильный телефон с доказательствами его коллаборационной деятельности.
В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационная деятельность), изъятую технику направили на экспертизу. Сейчас правоохранители проверяют одессита на причастность к пособничеству врагу.
Ранее стало известно, что в Одесской области задержали четырех участников группировки, которые во время комендантского часа переправляли в непризнанной "ПМР" мужчин призывного возраста.