В больнице скончалась женщина-медик, пострадавшая в результате обстрела областного центра.

Количество жертв обстрела, осуществленного Россией по центру Винницы, возросло до 25 человек.

Во вторник, 19 июля, в больнице скончалась пострадавшая невролог Наталья Фальштинская, сообщил в Facebook глава Винницкой областной госадминистрации Сергей Борзов.

Чиновник добавил, что у врача осталось трое детей.

"Сегодня в больнице умерла врач-невролог Наталья Фальштинская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике... Без мамы остались трое детей... Светлая память...", - отметил чиновник.

Напомним, оккупанты утром 14 июля запустили ракеты по центру Винницы, боеприпасы попали в здание с офисными помещениями, возник пожар, огонь перекинулся на стоянку с автомобилями. Было повреждено 50 разных зданий и более 40 машин.

Позже стало известно, что жертвами ракетного удара стали 24 человека, в том числе, три ребенка.

В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили, что враг ударил по центру города крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки, которая была в акватории Черного моря.

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