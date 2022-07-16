Тушение пожара продолжается.

Утром в субботу, 16 июля, в Одессе из-за пожара, вспыхнувшего от вражеского ракетного удара, возникла угроза возгорания опасных веществ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В настоящее время возникла угроза приближения огня к взрывоопасным веществам. Продолжается тушение пожара", - сообщили в командовании.

На месте работают спасатели.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в видеообращении акцентировал внимание на том, что в результате ракетного удара никто не пострадал: охранники склада, в который попала вражеская ракета, придерживались правил безопасности во время воздушной тревоги, они спустились в укрытие, и "это сохранило им жизни".

Ракетный удар по Одессе 16 июля: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 16 июля по Одессе российские захватчики нанесли ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 по направлению Ставрополья.

В результате попадания ракеты, предварительно Х-101, на складе производственно-торговой компании вспыхнул пожар ориентировочно на площади 1 тыс. кв. м.

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