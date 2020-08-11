"Сидела, смеялась, но кровь смывала": во Львовской области мужчину зарезала подруга сожительницы (видео)

Мотив преступления точно неизвестен.

Во Львовской области в городе Стебник 23-летнего парня зарезали в гостях. Вместе с сожительницей он пришел к знакомой.

Во время застолья она зарезала его кухонным ножом, говорится в сюжете ТСН.

Еще в полночь соседи слышали пение, а около двух ночи их разбудила полиция. В содеянном владелица квартиры Елена призналась полиции сама, но на суде отказалась рассказывать о ночном инциденте.

Один из соседей Василий Резник рассказал, что женщина "сидела, смеялась, сама не осознавала, что она сделала, но кровь со стен и с земли смывала - значит, осознавала".

По предварительным данным, после убийства женщины продолжили пить, только потом вызвали скорую. Врачи зафиксировали смерть мужчины.

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"Она ему загнала от здесь вот нож, что пошло аж в легкие ... и с тем ножом он еще по дому ходил, они не вызвали скорую", — заявила тетя убитого Оксана Бабчий.

А мать убитого Романа рассказала, что ей передали в полиции — ее сын час жил с ножом, а потом уже его вытащили из тела погибшего.

Соседи задержанной женщины говорят, что и агрессивно себя не вела и была приветлива, разве что злоупотребляла спиртным. Почему набросилась с ножом на сожителя приятельницы у родных погибшего своя версия. Предполагают, что приревновала, ведь он любил другую женщину, вдвое старше его.

"Особенно тяжкое преступление. Она (злоумышленница - ред.) может скрыться, исчезнуть из поля зрения... Мы пришли к выводу, что единственный мера пресечения который можно применить это содержание под стражей", — сказал прокурор Дрогобычской местной прокуратуры Любомир Крищак.

Женщину взяли под арест на два месяца. Если ее вину докажут, 15 лет она может провести в тюрьме.

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