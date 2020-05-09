В Тернополе несовершеннолетняя девушка зарезала иностранца

Погибшим оказался 24-летний студент из Конго.

В Тернополе 17-летняя девушка подозревается в убийстве иностранного студента.

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Сегодня, 9 мая, в полицию поступило сообщение от врачей, что по месту жительства они обнаружили тело мертвого мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

Как отмечается, жертвой оказался 24-летний житель Демократической Республики Конго, который обучался в одном из вузов Тернополя.

Правоохранители установили личность подозреваемой в совершении преступления. Ею оказалась 17-летняя жительница одного из сел Тернопольского района. Несовершеннолетнюю полицейские задержали по месту жительства, куда она сбежала на такси после совершения убийства.

По данному факту начато уголовное производство за частью 1 статьи 115 УКУ - умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.