Накануне вызова медиков подросток употреблял «снюс».

15-летний школьник Кривого Рога был госпитализирован с наркотическим отравлением.

Об этом сообщает Первый городской.

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Отмечается, что накануне вызова медиков подросток употреблял «снюс» – один из видов бездымного табака. Уже в 15:00 ему стало плохо.

Врачи предварительно диагностировали у него отравление наркотическими веществами. Тяжесть состояния неизвестна.

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Автор: УНИАН