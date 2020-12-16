Новости Кривого рога - школьник загремел в реанимацию с наркотическим отравлением / REUTERS
15-летний школьник Кривого Рога был госпитализирован с наркотическим отравлением.
Об этом сообщает Первый городской.
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Отмечается, что накануне вызова медиков подросток употреблял «снюс» – один из видов бездымного табака. Уже в 15:00 ему стало плохо.
Врачи предварительно диагностировали у него отравление наркотическими веществами. Тяжесть состояния неизвестна.
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