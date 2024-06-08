Медики спешили на вызов.

В субботу, 8 июня 2024 года, российские оккупационные войска атаковали машину скорой помощи на Херсонщине. Об этом вечером сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В одном из населенных пунктов Белозерской громады оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду медиков, которые спешили на вызов", – говорится в сообщении.

Прокудин рассказал, что у водителя машины скорой помощи диагностировали взрывную травму и контузию. Фельдшер не пострадала.

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"Обоих эвакуировали в безопасное место. Также в больницу госпитализировали 50-летнего мужчину, который попал под вражеский обстрел. У него – взрывная травма и ранение ноги. Медики дообследуют пострадавшего", – добавил глава ОВА.

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Российские оккупационные войска не смогли реализовать свою Харьковскую операцию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что это весомый результат ВСУ. По его словам, это направление было усилено.

Тем временем российские захватчики перебрасывают силы с Херсонщины на Харьковщину. Кроме того, местных жителей во время обязательного обновления данных в "военкоматах" агитируют заключать контракт с армией противника и угрожают принудительной мобилизацией.

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