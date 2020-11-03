Спасли мужчину не удалось.

На станции столичного метрополитена "Майдан Незалежности" во вторник умер человек.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Как уточняется, мужчине стало плохо, и он упал. Другой мужчина пытался его спасти, но попытки были неудачными - тот умер.

"Могу ошибаться, но ведь говорили, что установили дефибрилляторы?",- пишет автор.

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Ранее сегодня в столичной подземке зафиксировали огромную толпу из пассажиров.

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Автор: Юрий Годован