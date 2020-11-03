Толпа в киевском метро / скриншот видео

В столичном метрополитене, несмотря на карантин, в часы пик утром и вечером образуются огромные толпы из пассажиров.

Соответствующее видео, снятое вечером во вторник, опубликовано в сообществе "Волшебный Киев" в Facebook.

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"Пересадочные станции Золотые Ворота и Льва Толстого сейчас выглядят так. За прошедшие сутки в Киеве 789 человек заразились коронавирусом и скоро столица окажется в красной зоне. Но вы никому, потому что это секрет", - написал автор сообщения.

Карантин и коронавирус в Киеве: что известно

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Автор: Юрий Годован