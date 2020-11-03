Толпа в киевском метро / скриншот видео
В столичном метрополитене, несмотря на карантин, в часы пик утром и вечером образуются огромные толпы из пассажиров.
Соответствующее видео, снятое вечером во вторник, опубликовано в сообществе "Волшебный Киев" в Facebook.
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"Пересадочные станции Золотые Ворота и Льва Толстого сейчас выглядят так. За прошедшие сутки в Киеве 789 человек заразились коронавирусом и скоро столица окажется в красной зоне. Но вы никому, потому что это секрет", - написал автор сообщения.
Карантин и коронавирус в Киеве: что известно
- В Киеве за минувшие сутки выявили 789 новых больных коронавирусной инфекцией COVID-19, 12 пациентов умерли.
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве объявят жесткий карантин и закроют метро.
- По данным СМИ, уже со следующего понедельника карантин в Украине будет значительно усилен.
- Столица сейчас находится в "оранжевой" зоне карантина.
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