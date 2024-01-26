Во время тушения огня спасен ребенок.

В Соломенском районе Киева на массиве Отрадный возникла пожар в квартире пятиэтажки. Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер ГСЧС в городе Киев Павел Петров.

Пожар произошел в квартире на пятом этаже жилого пятиэтажного дома.

"Сейчас пожар ликвидирован. Он возник на небольшой площади - 20 метров квадратных. В ходе тушения был спасен ребенок. Один человек спасся от пламени, когда выбрался на блок кондиционера. Еще один человек находился на водосточной трубе на уровне 3-го этажа, но спасатели всех сняли. И проводилась эвакуация", - сообщил Петров.

По его словам, в результате пожара есть пострадавшие, которые переданы медикам для госпитализации. Информация о точном количестве пострадавших уточняется.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Недавно произошел пожар в киевском ТРЦ

В торгово-развлекательном комплексе "Космополит", в Соломенском районе Киева, произошел пожар в детской комнате. Из здания были эвакуированы около 200 человек.

К медикам обратились трое пострадавших от пожара в ТРЦ "Космополит" - женщина и мужчина, которые там работают, и 8-летняя девочка.

Впоследствии полицейские в сотрудничестве со Службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик - посетитель парка развлечений.

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