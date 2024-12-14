Фигуранту теперь грозит пожизненное заключение.

В Днепре "по горячим следам" задержали мужчину, который подорвал самодельное взрывное устройство возле здания ТЦК и СП в центре города.

Во время следственно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что к теракту причастен ранее судимый 37-летний житель области, говорится в сообщении СБУ. Фигуранта доставили в отделение полиции. По месту жительства задержанного продолжаются обыски, проводятся все необходимые следственные действия.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и объявления ему о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт"). Задержанному грозит пожизненное заключение.

Видео дня

Как добавили в Нацполиции, предварительно известно, что фигурант действовал по указаниям спецслужб РФ.

Взрыв в Днепре

Сегодня в результате взрыва в одном из центральных районов города погиб человек, также четыре человека ранены, среди них - двое полицейских. Они доставлены в больницу.

По данным полиции, взрыв прогремел около 14:45. Что именно взорвалось - не уточняется, но сообщений о российском обстреле не было. На место сразу прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По данным местных телеграмм-каналов, сработало взрывное устройство, заложенное то ли под автомобиль, то ли возле него.

Вас также могут заинтересовать новости: