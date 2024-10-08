Злоумышленнику грозит лишение или ограничение свободы на срок до пяти лет.

В центре Киева - на улице Крещатик, мужчина снимал клумбу возле станции метро "Майдан Независимости", на которой для чествования памяти украинских воинов, павших во время войны против РФ, установили, в том числе желто-голубые флажки, и "обкладывал" матами патриотов, а также унижал погибших бойцов.

Правоохранители во время мониторинга соцсетей нашли видео, на которых сняты словесные "перлы" мужчины. Злоумышленника уже задержали, сообщила Национальная полиция Украины:

"Работники полиции совместно с сотрудниками СБУ и патрульными полицейскими задержали злоумышленника. Им оказался 45-летний уроженец Харькова, который в последнее время живет в столице".

Правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины). Злоумышленнику грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Журналисты нашли видео, на которых мужчина унижает патриотов. На одном из роликов злоумышленник повторяет нарративы российской пропаганды - называет защитников Украины "фашистами".

Интересные новости Киева - что уже сообщалось

7 октября девушка, которая родом из временно оккупированной боевиками так называемой "ДНР" Макеевки Донецкой области, в Киеве на железнодорожном вокзале во время российского ракетного удара сняла на видео, как люди бежали в подземный переход, и обозвала их.

Потом оказалось, что девушка - фанатка россиян. Злоумышленницу задержали правоохранители. Журналисты узнали, что задержанную зовут Алина Зухрабовна Волошина, и она живет в городе Белгород-Днестровский Одесской области.

Вас также могут заинтересовать новости: