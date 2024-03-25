Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в городе и районе.

В Кривом Роге Днепропетровской области отменили экстренные отключения электроэнергии, которые ввели в результате атаки по критической инфраструктуре города 22 марта. Об этом сообщает ДТЭК.

Отмечается, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Кривом Роге и Криворожском районе после обстрелов российских оккупантов.

"Экстренные отключения отменены. Все семьи снова со светом", - говорится в сообщении.

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Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул также подтвердил информацию об отмене аварийных графиков отключений, введенных вчера днем энергетиками. Он отметил, что ситуация непростая, ликвидация последствий вражеских ударов продолжается.

Кроме того, Вилкул добавил, что количество погибших в результате вражеского удара по Кривому Рогу 12 марта, когда ракета разрушила многоэтажку, возросло до шести. Сегодня ночью в больнице от полученных ранений скончался 59-летний мужчина.

"Врачи все эти дни боролись за его жизнь, оперировали, сделали все возможное, но многочисленные травмы были несовместимы с жизнью... В больницах на сегодня находятся еще семь человек, раненых после того обстрела - трое из них в тяжелом состоянии", - рассказал Вилкул.

Масштабная атака по энергетическим объектам 22 марта - что известно

22 марта российская армия осуществила масштабную воздушную атаку на Украину. Под удар попали энергетические объекты в Харькове, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской областях.

Полностью без электроэнергии, воды и отопления остался Харьков. Там разрушены трансформаторные подстанции и ТЭЦ. По словам мэра Игоря Терехова, по состоянию на 24 марта около 60% горожан уже подключены к отоплению, а электроснабжение восстановили для около 40% потребителей. Водоснабжение и водоотвод восстановлены практически во всех домах горожан. Сегодня, 25 марта, удалось возобновить работу метрополитена.

Кроме того, оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры Кривого Рога. В городе ввели графики отключения света.

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