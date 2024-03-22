Есть повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты совершили самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС", - написал он в Facebook.

Как отмечается, в части регионов есть перебои со светом. Сейчас энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Видео дня

"Сложная ночь для энергетики. Новости не очень будут", - отметил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

В ДТЭК добавили, что оккупанты обстреляли теплоэлектростанции и серьезно повредили оборудование.

"Серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранение последствий и восстановление работы оборудования. ДТЭК продолжает делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы", - рассказали в компании.

Ракетная атака на Украину

В ночь на 22 марта и утром российские оккупанты атаковали территорию Украины дронами и ракетами.

В Харькове после серии взрывов исчез свет. Кроме того, фиксируют проблемы с водой. О проблемах со светом сообщают жители Хмельницкой области и Днепра. Также есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.

Оккупанты попали в важные объекты Кривого Рога. В городе ввели графики отключения света

Запорожская атомная электростанция оказалась на грани блэкаута. Во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: