Жителей города призвали набрать запас воды и подзарядить гаджеты.

Российские оккупационные войска сегодня, 22 марта, осуществили комбинированную атаку на Кривой Рог ракетами и "шахедами".

Как сообщает председатель Совета обороны города Александр Вилкул, есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

"Где есть возможность - лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки. Напоминаю, что в городе работает 213 пунктов несокрушимости, в которых все есть", - обратился он к жителям города.

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Из-за вражеской атаки в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений. Где возможно больницы и другие объекты инфраструктуры переходят на генераторы.

Ракетная атака по Украине

Как сообщал УНИАН, вторую ночь подряд российская оккупационная армия наносит массированные комбинированные атаки по Украине.

Вечером 21 марта на юге Украины зафиксировали российские ударные БпЛА "шахед", позже движение беспилотников распространилось на ряд областей. А уже под утро враг начал запускать ракеты. Сообщалось о громких взрывах в Харькове, Днепре, Сумах, Хмельницком и других городах.

В Харькове прозвучало более 15 взрывов, город остался без света. Кроме того, фиксируют проблемы с водой. О проблемах со светом сообщают жители Хмельницкой области и Днепра.

Также есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области. В Запорожье разрушено несколько домов, есть раненые.

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