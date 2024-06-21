В Национальной полиции открыли два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

В Днепре группа мужчин в форме и балаклавах напала на добровольца и бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова. При этом в соцсетях пишут, что к нападению может быть причастна охрана скандального нардепа Николая Тищенко, с которым Павлов якобы имел словесную перепалку.

Происшествие произошло 20 июня около 13:45. Вечером того же дня полиция Днепропетровской области подтвердила факт нападения и нанесения телесных повреждений 33-летнему жителю.

Впоследствии спецподразделение Kraken сообщило, что мужчина, на которого напали в Днепре, является их бывшим военнослужащим.

В Telegram-каналах начали распространять видео, на котором видно, как группа людей в камуфляже окружила мужчину в штатском и взяла его в наручники. Между тем один из мужчин в форме обыскивал сумку мужчины в штатском и якобы ударил его.

Также в местных Telegram-каналах пишут, что неизвестные люди могут быть охраной нардепа Николая Тищенко, который с визитом находился в Днепре.

В то же время сам Тищенко на своей Facebook-странице заявил, что в Днепре мужчина якобы напал на полицейских во время обысков "мошеннических ботоферм".

"Сообщают, что именно этот человек входит в "силовой блок" в организованной преступной группировке "9" в г. Днепр. По информации, ему была поставлена задача - сорвать следственные действия", - написал Тищенко.

В Национальной полиции сообщили об открытии двух уголовных производств по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. Сейчас продолжаются следственные действия для идентификации всех причастных.

Другие скандалы с Николаем Тищенко

В январе прошлого года Николай Тищенко попал в громкий скандал, когда на фоне тяжелых боев в Бахмуте и Соледаре нардеп внезапно был замечен в теплом курортном Таиланде.

А в марте этого года Тищенко в Ужгороде вызвал полицию к журналистам "Украинской правды" из-за якобы преследования.

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