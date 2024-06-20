В Польше съехал в кювет автобус с украинцами, среди пострадавших дети (фото)

Всего в транспорте было 58 человек - они ехали из Киева в Варшаву.

Утром 20 июня в Люблинском воеводстве Польши съехал в кювет и перевернулся на бок автобус с украинцами.

Как сообщает RMF FM, в результате ДТП пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Всего в транспорте ехало 58 человек.

Отмечается, что 13 пострадавших доставили в больницы в Красноставе, Замостье, Свиднике и Люблине. По данным журналистов, это был польский автобус, который направлялся из Киева в Варшаву.

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Полиция Люблина подтвердила информацию и обнародовала фото с места ДТП. Правоохранители добавили, что авария произошла в 06:50 утра вблизи села Закренце, что в гмине Красностав. В полиции отметили, что водитель автобуса был трезвым, и указали, что травмированных было 13.

ДТП с украинцами

В ночь на 27 января в Польше произошло ДТП с участием пассажирского автобуса из Украины. В результате аварии пострадали 18 человек.

В марте в Германии вблизи города Лейпциг произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще 29 человек получили травмы. Также среди пострадавших было двое украинок.

В Румынии 16 июня автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие. Четырех человек - двух взрослых и двух детей 14 и 16 лет - доставили в больницу.

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